L’Open 13 Provence a dévoilé l’intégralité de sa liste d’entrée pour son édition 2020 (17 au 23 février). Un plateau qui confirme surtout que le tournoi marseillais est l’un, si ce n’est le plus dense ATP 250 du circuit. Dix joueurs du Top 30 seront dans la cité phocéenne dont deux membres du Top 10 que sont Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas. Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Benoit Paire, David Goffin, Fabio Fognini, Karen Khachanov ou encore Jo-Wilfried Tsonga seront présents. Entre des joueurs expérimentés, des joueurs de la Next Gen et des joueurs spectaculaires, le public marseillais va se régaler.

🔥OFFICIAL PLAYER ACCEPTANCE LIST 🔥 10 players are in the top 30 👇 Tickets on sale 👉https://t.co/csdumX21Oh pic.twitter.com/27eDuIupAU — Open 13 Provence (@Open13) January 7, 2020