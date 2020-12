Dans un article publié sur le site officiel du tournoi, l’Open 13 confirme bien qu’il n’aura pas lieu des 15 au 21 février comme cela était initialement prévu. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas organisé à une autre date cette année comme on l’avait déjà expliqué plus tôt sur le site. L’idée est que le décalage lié à l’Open d’Australie soit absorbé à un moment, par l’annulation du tournoi d’Indian Wells ou par des accords avec l’ensemble des directeurs qui avaient leur tournoi entre le premier Grand Chelem de l’année et le premier Masters 1000.

Il existe donc des solutions comme l’explique l’article publié par l’équipe de l’Open 13 : « Rien n’est acté tout peut encore changer mais les joueurs et l’ATP ont statué en faveur d’un changement de date pour l’Open d’Australie ce qui va impacter les tournois de janvier et février du calendrier dont l’Open 13 Provence. L’Open 13 Provence est susceptible de se dérouler en mars du 8 au 14. Tout dépendra du maintient ou non d’Indian Wells, en effet la situation en Californie est préoccupante et les organisateurs ne savent pas si le contexte sanitaire permettra le maintien du master 1000. Cette édition 2021 ne se déroulera pas dans des conditions normales mais nous nous battons pour son maintien et espérons pouvoir offrir du spectacle et du tennis que ce soit en jauge restreinte ou pas. »