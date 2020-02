Harold Mayot va connaître sa première dans un tableau final d’un tournoi ATP 250. Le Messin de 18 ans, lauréat des juniors à l’Open d’Australie, bénéficie d’une wild-card et il affrontera Gilles Simon lors du premier tour. En attendant ce choc des générations, il s’est confié au site Internet du tournoi : « En arrivant en Australie, Thierry Champion m’avait dit que si je gagnais le tournoi, j’aurais une wild-card pour Marseille. Cela m’a motivé de dingue. J’ai réussi à gagner et Thierry a tenu sa promesse. J’ai une chance incroyable de jouer un grand tableau. Je vais en profiter au maximum et essayer de prendre du plaisir. C’est un tournoi qui adore voir les jeunes. Je n’ai pas peur du non match, alors je vais essayer de jouer mon jeu et on verra ce qu’il se passe sur le court mardi face à Gilles (Simon). »