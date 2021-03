Daniil Medvedev a eu besoin de trois manches pour venir à bout de Pierre‐Hugues Herbert en finale de l’Open 13 Provence de Marseille (6–4, 6–7(4), 6–4). À l’issue de son sacre, le 10e de sa carrière sur le grand circuit, le Russe a une fois de plus affiché se décon­trac­tion lors de la remise des prix tout en rendant un bel hommage à son adver­saire du jour.

« Je viens toujours ici en voiture, c’est déjà la quatrième fois. 2 heures de route, facile ! C’est presque la maison. C’est mon second titre en France, je suis très heureux », a d’abord clamé le résident moné­gasque avant d’ho­norer P2H. « On s’est entraînés ensemble la semaine dernière à Rotterdam. À chaque fois que je m’en­traîne avec toi, je trouve que tu joues mons­trueux et je me demande comment tu ne fais pas finale chaque semaine. »