Prévu du 15 au 21 février 2021, même si le calendrier officiel n’a pas encore été dévoilé, le tournoi ATP 250 de Marseille devrait accueillir du très beau monde au Palais des Sports. Si le tout récent vainqueur du Masters, le Russe Daniil Medvedev (4e), a d’ores et déjà confirmé sa participation, il pourrait bien être rejoint par trois autres membres du top 10 : Dominic Thiem (3e), le tenant du titre Stefanos Tsitsipas (6e) et l’Italien Matteo Berrettini (10e).

Un plateau qui aurait une sacrée gueule pour la plus petite des catégories du circuit. Le directeur, Jean-François Caujolle, serait toujours en discussion avec les trois joueurs et elles avanceraient dans le bon sens à en croire le journal La Provence. Les Français Benoit Paire, Gilles Simon, Richard Gasquet et Ugo Humbert seront également au rendez-vous en attendant le réel état de forme de Jo-Wilfried Tsonga.

Si la ministre des Sports tient parole, l’évènement pourrait bien se disputer devant un public réduit… Affaire à suivre.