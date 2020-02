C’est très étrange ce qu’il se passe autour de Medvedev depuis finalement le Masters. Alors que tout semblait être fluide, il y a maintenant un peu d’eau dans le gaz comme l’on dit.



Cela se traduit par quelques détails mais aussi sur le terrain par une attitude où le calme ne règne pas en maître. Le Russe serait-il en face d’un problème de « croissance ».



On peut se poser la question d’autant que lui aussi ne trouve pas la situation normale : « Rien n’a fonctionné comme je le désirai et je me suis un peu résigné. C’est un peu inquiétant à ce moment de la saison. Mais j’ai déjà connu cette sensation par le passé, ça vient comme cela un peu n’importe quand et ça repart ».



Daniil a donc joué 4 épreuves (ATP Cup, Open d’Australie, Rotterdam, Marseille) et présente un bilan de 8 victoires pur 4 défaites, ce qui n’est pas vraiment les normes d’un joueur du Top 5. C’est pourquoi la période d’entrainement à Cannes qu’il a prévu pour préparer Indian Wells semble être la bonne solution.