En conférence de presse, Daniil Medvedev a évoqué son duel face au tricolore, il a notamment confirmé qu’il était logique de le comparer à Gillou. « Je comprends aisément que l’on puisse dire que l’on a a des jeux qui se ressemblent. Et cette comparaison me dérange pas. D’ailleurs, elle est plutôt validée si on regarde nos duels où il est difficile pour lui ou moi d’arriver à déborder son adversaire. C’est pour cela que je n’aime pas jouer Gilles. Je sais déjà que cela va être un match long, compliqué, tactique. Après, c’est aussi important de voir sur le court si j’ai fait des vrais progrès depuis que l’on s’est joué même si j’étais top 10 ou presque quand j’ai perdu au Queen’s. Je m’attends un match difficile car je sais que j’aurai du mal à trouver des solutions »

De votre envoyé spécial à Montpellier