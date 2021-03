Tête de série numéro 1 à Marseille, Daniil Medvedev aura à coeur de remporter ce tournoi, dont il était sorti préma­tu­ré­ment l’année dernière après sa défaite face à Gilles Simon en quarts de finale. Après une quin­zaine austra­lienne où il s’est hissé en finale, le Russe a eu quelques diffi­cultés pour son retour en Europe, avec notam­ment une défaite d’en­trée face au Serbe Lajovic. En confé­rence de presse, le numéro 3 mondial donne une expli­ca­tion à cette baisse de forme mais retient de ces derniers mois tennis­tiques que du positif :

« Ce n’était pas facile de préparer Rotterdam et de swit­cher entre les tour­nois. Les chan­ge­ments de tempé­ra­ture, entre l’Australie et l’Europe, jouent sur ton corps et c’est compliqué de s’y habi­tuer. À Rotterdam, je voulais être agressif mais mes frappes n’étaient pas assez rapides. Je jouais défensif sans forcé­ment le vouloir. De façon global, ces trois derniers mois étaient magni­fiques sur le plan tennis­tique. Je sais de quoi je suis capable quand je joue bien et mon objectif est de m’im­poser à Marseille cette année. »

Pour son entrée en lice, Daniil affron­tera le Biélorusse Gerasimov (76e mondial). Un match à suivre demain à partir de 10h