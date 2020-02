Daniil Medvedev est naturel et sans filtres. Interrogé sur le fait que son coach avait déserté sa box suite à son comportement au début du match, le joueur russe a eu son explication et elle est limpide. « C’est normal qu’il soit parti car je n’avais pas vraiment une bonne attitude. Au final, j’ai gagné donc je pense que cela a été bénéfique. S’il était revenu lorsque j’ai renversé le match, je n’aurai pas trouvé cela logique. En fait, au début, à vrai dire, Sinner jouait très bien. Une fois que je suis parvenu à trouver mon rythme et surtout à me calmer, le duel a été plus facile »

De votre envoyé spécial à Marseille