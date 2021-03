Daniil Medvedev, après son parcours mémo­rable en Australie (défaite en finale face à Djokovic), avait eu quelques diffi­cultés à s’acclimater lors de son retour en Europe. Défait dès son entrée en lice à Rotterdam contre Lajovic (27e à l’ATP), le Russe s’est bien repris à Marseille où il n’a pas eu de mal à battre Geramisov en huitièmes de finale hier, sur le score de 6–2 6–4 en 1h12. Le numéro 3 mondial, qui affron­tera cet après‐midi l’étoile montante Jannik Sinner (34e mondial) aux alen­tours de 16h, s’est confié à atptour.com, reve­nant ainsi sur sa défaite à Rotterdam mais aussi sur son match du jour :

« Quand vous avez gagné tous vos matchs sur une longue période, tout d’un coup vous perdez un premier tour et c’est comme si tout s’écrou­lait, vous avez l’im­pres­sion d’avoir très mal joué et vous pouvez perdre confiance. Il est impor­tant de garder des pensées posi­tives et de savoir que si vous perdez au premier tour, vous avez une chance de vous rattraper la semaine d’après. Il est temps de commencer une nouvelle série de victoires, j’at­tends avec impa­tience le prochain match car je sens que je peux très bien jouer en salle »