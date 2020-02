Benoit Paire a retrouvé le sourire et la victoire dans la cité phocéenne. Régional de l’étape, l’Avignonnais a dominé Grégoire Barrere (6-4, 7-6(1)) pour rejoindre le deuxième tour de l’Open 13 Provence. En conférence de presse, le Tricolore a été questionné sur son attitude à Rotterdam où il n’avait clairement pas envie de jouer (propos relayés par L’Équipe) : « C’était pourri, nul. C’était très compliqué à Pune aussi. Mais il y avait eu beaucoup d’émotions après la tournée australienne avec l’ATP Cup et ma défaite contre Cilic (au deuxième tour de l’Open d’Australie). Je n’ai pas pu souffler. Je n’étais pas bien. Ma tête n’était pas à l’endroit (…) Mais je ne regrette rien. Je me suis régalé à Pune. C’était une semaine de vacances avec ma famille. On a fait de l’hélicoptère. Mais je n’ai pas soufflé. Après Rotterdam, j’ai pu déconnecter avec le tennis. Je sais que je ne suis bon que si je reviens avec envie.«