Battu en deux sets par Alexander Bublik, Richard Gasquet continue sa tournée d’adieux. Si à Montpellier, Richie a marqué les esprits et le palmarès du tournoi ce n’est pas vrai­ment le cas du côté de la Cannebière puis­qu’il n’a été que deux fois demi‐finaliste.

Richard en conf de presse : « Il n’y avait pas de céré­monie de prévue et c’est très bien comme ça » — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) February 11, 2025

C’est peut être pour cela que Richie n’a pas eu le droit à une petite céré­monie. Enfin on peut aussi comprendre que ce rituel ne soit pas obli­ga­toire. D’ailleurs, Richard était au courant et on en peut pas dire que cela soit « scandaleux »

« Il n’y avait pas de céré­monie de prévue et c’est très bien comme ça »