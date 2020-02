Content sa performance du jour face à Marin Cilic, le Canadien a évoqué son début de saison avec simplicité : « Cela fait 5 à 6 mois que mon jeu est en place, que je fais les efforts pour progresser. Donc je ne panique pas même si dernièrement je n’ai pas gagné beaucoup de matches. Il faut savoir accepter cette situation même quand on sait que l’on joue bien. Il y a aussi malgré tout un facteur chance et aujourd’hui il était plus de mon côté. Je suis content de ce que j’ai produit, et je ne me fixe pas de calendrier concernant ma carrière. A 20 ans, c’est déjà pas mal. Je dois juste me focaliser sur mon jeu, progresser mentalement, et on verra bien ce qu’il se passera, j’ai le temps, je ne suis pas pressé »

De votre envoyé spécial à Marseille