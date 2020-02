Daniil Medvedev n’aime pas jouer Gilles Simon et cela s’est une nouvelle fois vérifié ce vendredi en quarts de finale de l’Open 13 de Marseille. Breaké rapidement dans le premier set, le Français a peu à peu trouvé ses repères et a fini par faire craquer le Russe, auteur d’un deuxième set plus que limite en terme d’engagement. « Gilou » s’impose 6-4, 6-0 en 1h08 et jouera sa place en finale face à Egor Gerasimov ou Félix Auger-Aliassime.