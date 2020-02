Vainqueur de son deuxième titre de rang sur l’ATP 250 de Marseille (6-3, 6-4 face à Auger-Aliassime), Stefanos Tsitsipas était conscient d’avoir réalisé une sacré performance en conservant son titre : « Quand on gagne un tournoi pour la deuxième fois de suite, c’est encore plus savoureux. C’est dur de gagner deux fois de suite. J’ai vraiment bien démarré cette finale, je suis resté calme. J’ai essayé de ne pas trop être sous pression. Ce tournoi 250 était plus fort qu’un habituel ATP250. La qualité de tennis a été très excellente cette semaine. Mais si on veut gagner les Grands Chelems, il faut aller là où l’opposition est la plus forte », a déclaré le joueur grec qui rêve toujours autant de remporter un tournoi majeur.