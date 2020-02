Les rivalités commencent tôt dans une carrière et celle entre Stefanos Tsitsipas et Félix Auger Allassime devrait rythmer le futur du tennis. Du coup, les déclarations du grec ont déjà une saveur particulière : « Le fait que nous nous sommes affrontés tant de fois au cours de ces années est une situation très spéciale. Notre rivalité est très belle et saine. Je suis sûr que nous nous rencontrerons de nombreuses fois à l’avenir. Felix s’est considérablement amélioré ces dernières années et c’est très émouvant de se retrouver sur le grand circuit, et de jouer des finales. J’ai l’impression qu’il a fait de moi un meilleur joueur. »