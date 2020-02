C’est la 4ème fois que Stefanos, un méditerranéen, s’est engagé à l’Open 13. Dès son plus jeune âge, Jean-François Caujolle lui avait donné sa chance. Le Grec se sent presque à la maison, lui qui vit pas très loin à l’Académie Mouratoglou. Du coup, chacune de ses sorties est un vrai spectacle. Hier, face à Bublik, il a su faire déjouer le Kazakh dans une ambiance qu’il a vraiment apprécié avec notamment un petit sirtaki offert par la WATFA. « Face à Bublik, il faut rester vigilant, car on ne sait pas forcément à quo s’attendre. L’idée c’est de rester concentrer, dans le match, sas se laisser disperser par sa créativité ou son audace. J’aime vraiment jouer ici, il y a une vraie ambiance de tennis, le public comprend le jeu, c’est très appréciable. Et cela me fait plaisir car depuis le début de la saison, je peux leur proposer le niveau qui est le mien quand je suis en forme. Je suis maintenant très impatient de jouer la finale et de pouvoir montrer un visage encore plus fort que quand je suis arrivé ici le premier jour »