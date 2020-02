Solide face à Pospisil, Stefanos Tsitsipas se refait une petite santé à Marseille où il est tenant du titre. En demi-finale, il devra contenir le facétieux Alexander Bublik. Pour y parvenir, le Grec a un plan en tête : « Jouer Bublik, c’est spécial, ce joueur est atypique. Donc je vais juste devoir m’adapter et rester bien concentré, ne pas chercher à faire le show. Je suis très content de mon attitude depuis que je suis ici, je ne vais pas changer de ligne car cela me réussit et me met dans de très bonnes conditions pour jouer mon meilleur tennis »