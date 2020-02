Décevant la semaine dernière avec une élimination dès le deuxième tour de Rotterdam, Stefanos Tsitsipas n’a pas raté ses retrouvailles avec la cité phocéenne. Tenant du titre, le GRec n’a fait qu’une bouchée de Mikael Ymer (75e et tombeur de Richard Gasquet) pour l’emporter 6-1, 6-3 en 1h12 de jeu. Jamais inquiété sur ses mises en jeu, le sixième mondial n’a pas eu la moindre balle de break à écarter et il n’a perdu que neuf points sur ses services. Le lauréat du Masters de Londres se qualifie ainsi pour les quarts de finale où l’attend Vasek Pospisil. Un match piégeux car le Canadien avait surpris Daniil Medvedev à Rotterdam. Méfiance donc.

QFs coming 🆙

Tsitsipas books a date in the final 🎱 with Vasek Pospisil at #O13Provence. pic.twitter.com/ucRWz2jhzF

— Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2020