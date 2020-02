On le sait Jo-Wilfried Tsonga aime particulièrement le tournoi de Marseille dont il est même devenu actionnaire. Sur le site officiel, il a répondu à une question concernant l’attractivité de cet évènement, en clair, que devrait-il dire à un joueur pour l’inciter à venir. Sa réponse est plutôt limpide : « Je lui dirai que les plus grands sont passés par là ! Lendl, Becker, Bruguera, Kuerten, Krajicek, Kafelnikov, Rios, Ferrero, Federer, Murray, Cilic, Del Potro, Nadal, Djokovic et Wawrinka y sont passés, mais aussi les joueurs de la nouvelle génération comme Zverev ou Kyrgios, ainsi quê tous les français des 30 dernières années ! On peut presque dire que le tournoi a accueilli plus de 70 grands Chelems ! «