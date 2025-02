Tenant du titre et tête de série numéro 2 de l’ATP 250 de Marseille, Ugo Humbert a fait respecter son statut, ce dimanche en finale, face au jeune serbe Hamad Medjedovic (96e) : 7–6(4), 6–4, en 1h40 de jeu.

Malgré un petit trou d’air au moment de servir pour le gain du premier set, à 5–4, le numéro 1 fran­çais a fait parler son expé­rience et son apti­tude dans des condi­tions indoor qu’il adore.

Impressionnant au service, notam­ment derrière sa deuxième balle (22 points remportés sur 33), le Messin s’offre donc un doublé dans la cité phocéenne ainsi qu’un septième titre en carrière, son premier en 2025.

No place like home 🙌



The moment @HumbertUgo claimed his second Marseille title, and 3rd on home soil !#Open13Provence pic.twitter.com/4FVj7EqqfX