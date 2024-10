En demi‐finale, l’Espagnol va affronter pour la 8e fois le Russe. Carlitos mène 5 à 2. Comme il l’a expliqué en confé­rence de presse, il s’at­tend à une rude bataille surtout avec ces condi­tions de jeu.

« C’est toujours diffi­cile d’af­fronter Medvedev. J’ai joué de grands matchs contre lui tout au long de cette saison et au cours des deux dernières années. Je suis prêt à relever ce défi, à jouer mon meilleur tennis et à avancer. Contre Daniil, chaque match signifie des rallyes inter­mi­nables. C’est toujours comme ça quand on s’af­fronte, mais je suis prêt à relever le défi. »