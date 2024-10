Passé par toutes les émotions au cours d’une finale tendue et aux multiples rebon­dis­se­ments, Juan Carlos Ferrero n’a pas pu retenir ses larmes après la victoire, ce mercredi, de son joueur, Carlos Alcaraz, face à Jannik Sinner en finale de l’ATP 500 de Pékin.

Interrogé à ce sujet lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, Carlitos, qui n’a pas vu son entraî­neur pleurer, avait néan­moins une petite idée sur les raisons de ces larmes.

« Je ne l’ai pas vu pleurer. C’est une bonne chose à savoir, je suppose (sourire). Mais oui, je veux dire que c’était une victoire vrai­ment spéciale pour moi, de soulever ce trophée devant mon équipe, une partie de ma famille. C’était un grand moment pour moi. Je suppose qu’il a été ému à la fin parce que nous savons tous ce que nous avons vécu le mois dernier ou les deux derniers mois. C’était un moment très diffi­cile sur le terrain et en dehors. Après cela l’US Open, nous avons beau­coup parlé pendant, sachant que je devais retourner à l’en­traî­ne­ment, être plus fort physi­que­ment et menta­le­ment pour surmonter ces problèmes. Le mois dernier, nous avons travaillé très, très dur sur le terrain, en dehors du terrain, juste pour être en mesure de ressentir à nouveau ce moment. Je dirais que c’est pour cela qu’il est devenu émotif. Pour moi, c’était spécial. Pour les gens qui m’en­tourent, c’est un moment spécial. »