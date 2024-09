Dans des propos rapportés par le média espa­gnol Punto de Break, Carlos Alcaraz a expliqué sa frus­tra­tion et son agace­ment contre l’ar­bitre lors de son entrée en lice réussie à Pékin face au Français Giovanni Mpetshi Perricard.

« Quand vous jouez contre un serveur comme lui, je sais que chaque jeu de retour est très diffi­cile. C’est pour­quoi lorsque j’ai sauvé trois balles de break que j’ai fina­le­ment remporté le set, c’était très impor­tant pour moi. J’étais en colère à cause de ce qui s’est passé parce que j’avais l’im­pres­sion de ne pas avoir de temps entre les points, je devais courir et je ne pouvais pas prendre le temps de respirer ou de me reposer. J’ai conclu un point au filet et je n’ai pas eu le temps d’aller cher­cher la serviette et de faire ma routine. Cela m’a mis en colère. Il a commis trois doubles fautes au début du deuxième set, ce qui m’a aidé. Je devais être très concen­trée dans les jeux suivants. »