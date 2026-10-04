S’il savait qu’il devait remporter Pékin et Shanghai pour devenir numéro 1 mondial dans quinze jours, Alexander Zverev a finalement été battu en quarts de finale de l’ATP 500 chinois par Novak Djokovic.
En conférence de presse, le récent vainqueur de Roland‐Garros et de l’US Open a salué la performance du Serbe de 39 ans, tout en exprimant des regrets.
« Je pense que j’ai eu un match difficile, c’est certain. C’est une défaite que j’aurais pu éviter. J’ai eu des occasions de remporter ce match. Mais je pense que Novak était au sommet de son art ce dimanche. Je vais faire confiance à mes capacités à Shanghai (7 au 18 octobre, ndlr). J’espère pouvoir y jouer encore mieux et y obtenir sans aucun doute un meilleur résultat. »
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 19:40