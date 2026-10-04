S’il savait qu’il devait remporter Pékin et Shanghai pour devenir numéro 1 mondial dans quinze jours, Alexander Zverev a fina­le­ment été battu en quarts de finale de l’ATP 500 chinois par Novak Djokovic.

En confé­rence de presse, le récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open a salué la perfor­mance du Serbe de 39 ans, tout en expri­mant des regrets.

« Je pense que j’ai eu un match diffi­cile, c’est certain. C’est une défaite que j’aurais pu éviter. J’ai eu des occa­sions de remporter ce match. Mais je pense que Novak était au sommet de son art ce dimanche. Je vais faire confiance à mes capa­cités à Shanghai (7 au 18 octobre, ndlr). J’espère pouvoir y jouer encore mieux et y obtenir sans aucun doute un meilleur résultat. »