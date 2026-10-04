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Alexander Zverev, après avoir été battu par un grand Novak Djokovic : « C’est une défaite que j’aurais pu éviter »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il savait qu’il devait remporter Pékin et Shanghai pour devenir numéro 1 mondial dans quinze jours, Alexander Zverev a fina­le­ment été battu en quarts de finale de l’ATP 500 chinois par Novak Djokovic.

En confé­rence de presse, le récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open a salué la perfor­mance du Serbe de 39 ans, tout en expri­mant des regrets.

« Je pense que j’ai eu un match diffi­cile, c’est certain. C’est une défaite que j’aurais pu éviter. J’ai eu des occa­sions de remporter ce match. Mais je pense que Novak était au sommet de son art ce dimanche. Je vais faire confiance à mes capa­cités à Shanghai (7 au 18 octobre, ndlr). J’espère pouvoir y jouer encore mieux et y obtenir sans aucun doute un meilleur résultat. »

Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 19:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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