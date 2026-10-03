Accueil ATP ATP - Pékin

Alexander Zverev, avant de retrouver Novak Djokovic : « Mon objectif n’est un secret mais je dois d’abord relever l’un des défis les plus diffi­ciles que l’on puisse rencon­trer dans ce sport »

Par
Baptiste Mulatier
-
1112

Avec le nouveau forfait de Jannik Sinner, Alexander Zverev sait qu’il deviendra numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière s’il remporte l’ATP 500 de Pékin et le Masters 1000 de Shanghai. 

En quarts de finale, l’Allemand devra venir à bout de Novak Djokovic, invaincu dans la capi­tale chinoise (6 titres en autant de parti­ci­pa­tions et 31 victoires au compteur). 

Le récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open se méfie gran­de­ment de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, qu’il a battu 5 fois en 14 duels. 

« Je pense que ce n’est un secret pour personne que c’est un objectif, c’est certain. Mais pour le moment, je pense à Novak Djokovic. Je pense, encore une fois, que c’est l’un des défis les plus diffi­ciles que l’on puisse rencon­trer dans ce sport : l’affronter sur un court en dur. Je sais ce pour quoi je joue. Je sais que je suis très, très motivé en ce moment. Mais encore une fois, j’ai un défi diffi­cile à relever dimanche, et c’est là‐dessus que je me concentre. »

Publié le samedi 3 octobre 2026 à 19:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥