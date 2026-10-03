Avec le nouveau forfait de Jannik Sinner, Alexander Zverev sait qu’il deviendra numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière s’il remporte l’ATP 500 de Pékin et le Masters 1000 de Shanghai.
En quarts de finale, l’Allemand devra venir à bout de Novak Djokovic, invaincu dans la capitale chinoise (6 titres en autant de participations et 31 victoires au compteur).
Le récent vainqueur de Roland‐Garros et de l’US Open se méfie grandement de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, qu’il a battu 5 fois en 14 duels.
« Je pense que ce n’est un secret pour personne que c’est un objectif, c’est certain. Mais pour le moment, je pense à Novak Djokovic. Je pense, encore une fois, que c’est l’un des défis les plus difficiles que l’on puisse rencontrer dans ce sport : l’affronter sur un court en dur. Je sais ce pour quoi je joue. Je sais que je suis très, très motivé en ce moment. Mais encore une fois, j’ai un défi difficile à relever dimanche, et c’est là‐dessus que je me concentre. »
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 19:14