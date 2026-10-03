En huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, Alexander Zverev n’a eu besoin que de 55 minutes de jeu pour battre le Chinois Juncheng Shang, diminué physiquement (6−0, 6–3).
L’Allemand, qui menait 6–0, 3–0, n’a pas caché un certain relâchement en fin de match.
« Je m’attendais à un match difficile parce que je savais qu’il est jeune, qu’il a beaucoup de talent et un grand potentiel. Je sais qu’il a été gêné par des blessures ces deux dernières années, mais on sait qu’il est très dangereux. Au début, oui, je m’attendais à un match difficile. J’étais prêt à me donner à fond dès le premier instant. C’est un peu ce que j’ai fait pendant un set et demi. Puis j’ai perdu un peu ma concentration parce que le match n’en était plus vraiment un. Mais je suis vraiment satisfait de mon niveau de jeu. »
Plus que jamais en course pour la première place mondiale lors de cette fin de saison, le récent vainqueur de Roland‐Garros et de l’US Open va désormais affronter Novak Djokovic, invaincu depuis le début de sa carrière dans la capitale chinoise (6 titres).
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 16:55