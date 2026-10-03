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Alexander Zverev : « J’ai perdu un peu ma concen­tra­tion parce que le match n’en était plus vrai­ment un »

Par
Baptiste Mulatier
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En huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, Alexander Zverev n’a eu besoin que de 55 minutes de jeu pour battre le Chinois Juncheng Shang, diminué physi­que­ment (6−0, 6–3).

L’Allemand, qui menait 6–0, 3–0, n’a pas caché un certain relâ­che­ment en fin de match. 

« Je m’attendais à un match diffi­cile parce que je savais qu’il est jeune, qu’il a beau­coup de talent et un grand poten­tiel. Je sais qu’il a été gêné par des bles­sures ces deux dernières années, mais on sait qu’il est très dange­reux. Au début, oui, je m’attendais à un match diffi­cile. J’étais prêt à me donner à fond dès le premier instant. C’est un peu ce que j’ai fait pendant un set et demi. Puis j’ai perdu un peu ma concen­tra­tion parce que le match n’en était plus vrai­ment un. Mais je suis vrai­ment satis­fait de mon niveau de jeu. »

Plus que jamais en course pour la première place mondiale lors de cette fin de saison, le récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open va désor­mais affronter Novak Djokovic, invaincu depuis le début de sa carrière dans la capi­tale chinoise (6 titres). 

Publié le samedi 3 octobre 2026 à 16:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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