En huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, Alexander Zverev n’a eu besoin que de 55 minutes de jeu pour battre le Chinois Juncheng Shang, diminué physi­que­ment (6−0, 6–3).

L’Allemand, qui menait 6–0, 3–0, n’a pas caché un certain relâ­che­ment en fin de match.

« Je m’attendais à un match diffi­cile parce que je savais qu’il est jeune, qu’il a beau­coup de talent et un grand poten­tiel. Je sais qu’il a été gêné par des bles­sures ces deux dernières années, mais on sait qu’il est très dange­reux. Au début, oui, je m’attendais à un match diffi­cile. J’étais prêt à me donner à fond dès le premier instant. C’est un peu ce que j’ai fait pendant un set et demi. Puis j’ai perdu un peu ma concen­tra­tion parce que le match n’en était plus vrai­ment un. Mais je suis vrai­ment satis­fait de mon niveau de jeu. »

Plus que jamais en course pour la première place mondiale lors de cette fin de saison, le récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open va désor­mais affronter Novak Djokovic, invaincu depuis le début de sa carrière dans la capi­tale chinoise (6 titres).