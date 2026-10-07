« C’est l’un des chan­ge­ments de règle les plus stupides que j’aie jamais entendus de ma vie », lâchait Novak Djokovic lors de son quart de finale à Pékin contre Alexander Zverev, lorsque ce dernier a demandé à rejouer un point qu’il avait perdu (et a même obtenu gain de cause). La raison ? Un panneau publi­ci­taire avait changé d’image, ce qui l’aurait déconcentré.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial est allé dans le sens de Djokovic.

« Je ne suis pas vrai­ment d’accord non plus avec ce chan­ge­ment de règle. On ne joue pas le point jusqu’au bout pour ensuite dire : ‘Oh, est‐ce que je peux le rejouer ?’ De mon point de vue, si vous voulez rejouer le point, vous devez l’arrêter avant qu’il ne soit terminé. Cela a toujours été la règle jusqu’à présent. S’il y a une inter­fé­rence ou si quelque chose se produit, il faut s’arrêter immé­dia­te­ment. Et si on ne s’arrête pas immé­dia­te­ment, qu’on perd le point et qu’il faut le rejouer, je pense que c’est tout simple­ment injuste. »