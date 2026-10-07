« C’est l’un des changements de règle les plus stupides que j’aie jamais entendus de ma vie », lâchait Novak Djokovic lors de son quart de finale à Pékin contre Alexander Zverev, lorsque ce dernier a demandé à rejouer un point qu’il avait perdu (et a même obtenu gain de cause). La raison ? Un panneau publicitaire avait changé d’image, ce qui l’aurait déconcentré.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial est allé dans le sens de Djokovic.
« Je ne suis pas vraiment d’accord non plus avec ce changement de règle. On ne joue pas le point jusqu’au bout pour ensuite dire : ‘Oh, est‐ce que je peux le rejouer ?’ De mon point de vue, si vous voulez rejouer le point, vous devez l’arrêter avant qu’il ne soit terminé. Cela a toujours été la règle jusqu’à présent. S’il y a une interférence ou si quelque chose se produit, il faut s’arrêter immédiatement. Et si on ne s’arrête pas immédiatement, qu’on perd le point et qu’il faut le rejouer, je pense que c’est tout simplement injuste. »
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 15:11