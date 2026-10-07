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Alexander Zverev profite du règle­ment, Greg Rusedski soutient Novak Djokovic : « C’est tout simple­ment injuste »

Par
Baptiste Mulatier
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« C’est l’un des chan­ge­ments de règle les plus stupides que j’aie jamais entendus de ma vie », lâchait Novak Djokovic lors de son quart de finale à Pékin contre Alexander Zverev, lorsque ce dernier a demandé à rejouer un point qu’il avait perdu (et a même obtenu gain de cause). La raison ? Un panneau publi­ci­taire avait changé d’image, ce qui l’aurait déconcentré.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial est allé dans le sens de Djokovic. 

« Je ne suis pas vrai­ment d’accord non plus avec ce chan­ge­ment de règle. On ne joue pas le point jusqu’au bout pour ensuite dire : ‘Oh, est‐ce que je peux le rejouer ?’ De mon point de vue, si vous voulez rejouer le point, vous devez l’arrêter avant qu’il ne soit terminé. Cela a toujours été la règle jusqu’à présent. S’il y a une inter­fé­rence ou si quelque chose se produit, il faut s’arrêter immé­dia­te­ment. Et si on ne s’arrête pas immé­dia­te­ment, qu’on perd le point et qu’il faut le rejouer, je pense que c’est tout simple­ment injuste. »

Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 15:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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