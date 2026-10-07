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Andy Roddick : « Les gens qui ont dit ça sur Novak Djokovic sont des idiots »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il sortait d’une tournée améri­caine cauche­mar­desque, Novak Djokovic a envoyé un message fort en rempor­tant l’ATP 500 de Pékin, où il a notam­ment battu Alexander Zverev et Daniil Medvedev. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Yahoo Sports, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a estimé que la vraie ques­tion concer­nant le Serbe de 39 ans était de savoir s’il pouvait encore gagner un Grand Chelem. 

« Je ne crois pas que la conver­sa­tion ait jamais porté sur le fait que Novak en forme ne puisse pas battre quel­qu’un. Je ne crois pas que quiconque ait dit ça. Si c’est le cas, ce sont des idiots. La ques­tion n’est pas de savoir s’il peut jouer un tennis excep­tionnel sur de courtes périodes. La ques­tion est plutôt : peut‐il jouer sept fois au meilleur des cinq sets, sur quatorze jours, dans des condi­tions extrêmes ? Je ne sais pas si nous avons la réponse pour l’ins­tant. Il a battu Zverev, mais ça ne me surprend pas. C’est Novak. »

Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 12:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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