Alors qu’il sortait d’une tournée américaine cauchemardesque, Novak Djokovic a envoyé un message fort en remportant l’ATP 500 de Pékin, où il a notamment battu Alexander Zverev et Daniil Medvedev.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Yahoo Sports, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a estimé que la vraie question concernant le Serbe de 39 ans était de savoir s’il pouvait encore gagner un Grand Chelem.
« Je ne crois pas que la conversation ait jamais porté sur le fait que Novak en forme ne puisse pas battre quelqu’un. Je ne crois pas que quiconque ait dit ça. Si c’est le cas, ce sont des idiots. La question n’est pas de savoir s’il peut jouer un tennis exceptionnel sur de courtes périodes. La question est plutôt : peut‐il jouer sept fois au meilleur des cinq sets, sur quatorze jours, dans des conditions extrêmes ? Je ne sais pas si nous avons la réponse pour l’instant. Il a battu Zverev, mais ça ne me surprend pas. C’est Novak. »
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 12:56