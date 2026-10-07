Alors qu’il sortait d’une tournée améri­caine cauche­mar­desque, Novak Djokovic a envoyé un message fort en rempor­tant l’ATP 500 de Pékin, où il a notam­ment battu Alexander Zverev et Daniil Medvedev.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Yahoo Sports, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a estimé que la vraie ques­tion concer­nant le Serbe de 39 ans était de savoir s’il pouvait encore gagner un Grand Chelem.

« Je ne crois pas que la conver­sa­tion ait jamais porté sur le fait que Novak en forme ne puisse pas battre quel­qu’un. Je ne crois pas que quiconque ait dit ça. Si c’est le cas, ce sont des idiots. La ques­tion n’est pas de savoir s’il peut jouer un tennis excep­tionnel sur de courtes périodes. La ques­tion est plutôt : peut‐il jouer sept fois au meilleur des cinq sets, sur quatorze jours, dans des condi­tions extrêmes ? Je ne sais pas si nous avons la réponse pour l’ins­tant. Il a battu Zverev, mais ça ne me surprend pas. C’est Novak. »