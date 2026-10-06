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Andy Roddick sur la disqua­li­fi­ca­tion de Medvedev contre Djokovic : « Je me fiche que tu fracasses une raquette, mais dès que tu impliques une autre personne, c’est fini. Daniil savait ce qui l’attendait »

Par
Baptiste Mulatier
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Novak Djokovic servait pour le match en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin lorsque Daniil Medvedev a envoyé une balle de manière invo­lon­taire sur un spec­ta­teur.

Dans le dernier épisode de son podcast, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a estimé la disqua­li­fi­ca­tion du Russe logique.

« Je me fiche que tu casses ton propre matos ou que tu fracasses une raquette. Mais dès que tu impliques une autre personne et que tu touches un spec­ta­teur, tu es disqua­lifié. Un acte est un acte : si tu frappe quelqu’un, tu es éliminé. Je n’aime pas quand les gens disent, en rappe­lant ce qui est arrivé à Novak Djokovic à l’US Open 2020 : Ah, s’il l’avait frappé à l’épaule, il ne se serait rien passé (c’était à la gorge, ndlr)’.Ça devrait être une règle claire qui ne laisse pas place à l’interprétation. Il faut rendre hommage à Lahyani, l’abrite : il est descendu sur le court, a eu une brève discus­sion et a pris sa déci­sion. Medvedev savait ce qui l’attendait, il n’a pas été surpris car il compre­nait qu’il s’était lui‐même mis dans cette situa­tion. Il a commis une erreur, il méri­tait d’être disqua­lifié, il a été disqua­lifié, un point c’est tout. De toute façon, Djokovic était bien parti pour gagner ce match. »

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 08:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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