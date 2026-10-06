Novak Djokovic servait pour le match en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin lorsque Daniil Medvedev a envoyé une balle de manière involontaire sur un spectateur.
Dans le dernier épisode de son podcast, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a estimé la disqualification du Russe logique.
Andy Roddick breaks down Daniil Medvedev’s default after hitting a fan and why tennis needs a clear‐cut rule instead of a judgment call.Do you agree with the default?⬇️ https://t.co/RD8NcWYQZb— Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) October 5, 2026
« Je me fiche que tu casses ton propre matos ou que tu fracasses une raquette. Mais dès que tu impliques une autre personne et que tu touches un spectateur, tu es disqualifié. Un acte est un acte : si tu frappe quelqu’un, tu es éliminé. Je n’aime pas quand les gens disent, en rappelant ce qui est arrivé à Novak Djokovic à l’US Open 2020 : Ah, s’il l’avait frappé à l’épaule, il ne se serait rien passé (c’était à la gorge, ndlr)’.Ça devrait être une règle claire qui ne laisse pas place à l’interprétation. Il faut rendre hommage à Lahyani, l’abrite : il est descendu sur le court, a eu une brève discussion et a pris sa décision. Medvedev savait ce qui l’attendait, il n’a pas été surpris car il comprenait qu’il s’était lui‐même mis dans cette situation. Il a commis une erreur, il méritait d’être disqualifié, il a été disqualifié, un point c’est tout. De toute façon, Djokovic était bien parti pour gagner ce match. »
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 08:38