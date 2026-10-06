Novak Djokovic servait pour le match en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin lorsque Daniil Medvedev a envoyé une balle de manière invo­lon­taire sur un spec­ta­teur.

Dans le dernier épisode de son podcast, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a estimé la disqua­li­fi­ca­tion du Russe logique.

Andy Roddick breaks down Daniil Medvedev’s default after hitting a fan and why tennis needs a clear‐cut rule instead of a judg­ment call.Do you agree with the default?⬇️ https://t.co/RD8NcWYQZb — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) October 5, 2026

« Je me fiche que tu casses ton propre matos ou que tu fracasses une raquette. Mais dès que tu impliques une autre personne et que tu touches un spec­ta­teur, tu es disqua­lifié. Un acte est un acte : si tu frappe quelqu’un, tu es éliminé. Je n’aime pas quand les gens disent, en rappe­lant ce qui est arrivé à Novak Djokovic à l’US Open 2020 : Ah, s’il l’avait frappé à l’épaule, il ne se serait rien passé (c’était à la gorge, ndlr)’.Ça devrait être une règle claire qui ne laisse pas place à l’interprétation. Il faut rendre hommage à Lahyani, l’abrite : il est descendu sur le court, a eu une brève discus­sion et a pris sa déci­sion. Medvedev savait ce qui l’attendait, il n’a pas été surpris car il compre­nait qu’il s’était lui‐même mis dans cette situa­tion. Il a commis une erreur, il méri­tait d’être disqua­lifié, il a été disqua­lifié, un point c’est tout. De toute façon, Djokovic était bien parti pour gagner ce match. »