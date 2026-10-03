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Après le forfait de Sinner, Zverev sait ce qu’il lui reste à faire pour devenir numéro 1 mondial

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a encore repoussé son retour en décla­rant forfait pour le Masters 1000 de Shanghai (7 au 18 octobre). 

Et alors que l’in­cer­ti­tude demeure autour de son état physique, notam­ment quant à une éven­tuelle opéra­tion du genou et à la date de son retour sur les courts, les circons­tances semblent parti­cu­liè­re­ment favo­rables à Alexander Zverev. L’Allemand pour­rait en effet profiter de l’ab­sence de son prin­cipal rival pour s’emparer, pour la première fois de sa carrière, de la place de numéro 1 mondial dès le lundi 19 octobre.

Déjà sacré à Roland‐Garros et à l’US Open pour ses deux premiers titres en Grand Chelem, sans avoir eu à affronter Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner sur son parcours, Zverev devra toute­fois réaliser une tournée asia­tique parfaite pour atteindre le sommet du clas­se­ment ATP.

Il doit ainsi remporter succes­si­ve­ment l’ATP 500 de Pékin puis le Masters 1000 de Shanghai pour détrôner Sinner.

La pres­sion sera donc bien présente sur les épaules d’Alexander Zverev. Mais l’Allemand dispo­sera d’autres occa­sions de s’ins­taller sur le trône mondial d’ici à la fin de la saison.

Publié le samedi 3 octobre 2026 à 12:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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