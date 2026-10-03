Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a encore repoussé son retour en décla­rant forfait pour le Masters 1000 de Shanghai (7 au 18 octobre).

Et alors que l’in­cer­ti­tude demeure autour de son état physique, notam­ment quant à une éven­tuelle opéra­tion du genou et à la date de son retour sur les courts, les circons­tances semblent parti­cu­liè­re­ment favo­rables à Alexander Zverev. L’Allemand pour­rait en effet profiter de l’ab­sence de son prin­cipal rival pour s’emparer, pour la première fois de sa carrière, de la place de numéro 1 mondial dès le lundi 19 octobre.

Déjà sacré à Roland‐Garros et à l’US Open pour ses deux premiers titres en Grand Chelem, sans avoir eu à affronter Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner sur son parcours, Zverev devra toute­fois réaliser une tournée asia­tique parfaite pour atteindre le sommet du clas­se­ment ATP.

Il doit ainsi remporter succes­si­ve­ment l’ATP 500 de Pékin puis le Masters 1000 de Shanghai pour détrôner Sinner.

Jannik Sinner sagt auch für das Masters in Shanghai ab – und damit bietet sich Alexander Zverev eine große Chance. 🔥



Die Rechnung ist klar : Gewinnt Zverev die Turniere in Peking und Shanghai, über­nimmt er die Nummer 1 der Weltrangliste. 🥇🎾 pic.twitter.com/PTKfRcjg1A — Sky Sport (@SkySportDE) October 3, 2026

La pres­sion sera donc bien présente sur les épaules d’Alexander Zverev. Mais l’Allemand dispo­sera d’autres occa­sions de s’ins­taller sur le trône mondial d’ici à la fin de la saison.