Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a encore repoussé son retour en déclarant forfait pour le Masters 1000 de Shanghai (7 au 18 octobre).
Et alors que l’incertitude demeure autour de son état physique, notamment quant à une éventuelle opération du genou et à la date de son retour sur les courts, les circonstances semblent particulièrement favorables à Alexander Zverev. L’Allemand pourrait en effet profiter de l’absence de son principal rival pour s’emparer, pour la première fois de sa carrière, de la place de numéro 1 mondial dès le lundi 19 octobre.
Déjà sacré à Roland‐Garros et à l’US Open pour ses deux premiers titres en Grand Chelem, sans avoir eu à affronter Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner sur son parcours, Zverev devra toutefois réaliser une tournée asiatique parfaite pour atteindre le sommet du classement ATP.
Il doit ainsi remporter successivement l’ATP 500 de Pékin puis le Masters 1000 de Shanghai pour détrôner Sinner.
Jannik Sinner sagt auch für das Masters in Shanghai ab – und damit bietet sich Alexander Zverev eine große Chance. 🔥— Sky Sport (@SkySportDE) October 3, 2026
Die Rechnung ist klar : Gewinnt Zverev die Turniere in Peking und Shanghai, übernimmt er die Nummer 1 der Weltrangliste. 🥇🎾 pic.twitter.com/PTKfRcjg1A
La pression sera donc bien présente sur les épaules d’Alexander Zverev. Mais l’Allemand disposera d’autres occasions de s’installer sur le trône mondial d’ici à la fin de la saison.
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 12:09