S’il a expliqué que sa défaite contre Novak Djokovic en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin était évitable, Alexander Zverev n’a pas manqué de souli­gner la pres­ta­tion du joueur serbe qui, à bientôt 40 ans, continue de riva­liser avec les meilleurs joueurs du circuit.

« C’était sans doute l’un des meilleurs matchs que Novak ait disputés cette année. Le niveau était vrai­ment élevé. Il s’est sorti de nombreuses situa­tions diffi­ciles, notam­ment au cours des deuxième et troi­sième sets. Son jeu de fond de court était prati­que­ment le même qu’il y a cinq ans. Il n’a prati­que­ment pas commis d’erreurs, ses coups étaient très plats et il a beau­coup joué sur mon revers. »