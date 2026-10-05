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Battu par Novak Djokovic, Alexander Zverev encore sous le choc : « Cette partie de son jeu était prati­que­ment la même qu’il y a cinq ans »

Par
Thomas S
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S’il a expliqué que sa défaite contre Novak Djokovic en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin était évitable, Alexander Zverev n’a pas manqué de souli­gner la pres­ta­tion du joueur serbe qui, à bientôt 40 ans, continue de riva­liser avec les meilleurs joueurs du circuit. 

« C’était sans doute l’un des meilleurs matchs que Novak ait disputés cette année. Le niveau était vrai­ment élevé. Il s’est sorti de nombreuses situa­tions diffi­ciles, notam­ment au cours des deuxième et troi­sième sets. Son jeu de fond de court était prati­que­ment le même qu’il y a cinq ans. Il n’a prati­que­ment pas commis d’erreurs, ses coups étaient très plats et il a beau­coup joué sur mon revers. »

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 15:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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