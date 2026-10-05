S’il a expliqué que sa défaite contre Novak Djokovic en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin était évitable, Alexander Zverev n’a pas manqué de souligner la prestation du joueur serbe qui, à bientôt 40 ans, continue de rivaliser avec les meilleurs joueurs du circuit.
« C’était sans doute l’un des meilleurs matchs que Novak ait disputés cette année. Le niveau était vraiment élevé. Il s’est sorti de nombreuses situations difficiles, notamment au cours des deuxième et troisième sets. Son jeu de fond de court était pratiquement le même qu’il y a cinq ans. Il n’a pratiquement pas commis d’erreurs, ses coups étaient très plats et il a beaucoup joué sur mon revers. »
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 15:01