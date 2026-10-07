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Benoît Maylin : « Daniil Medvedev qui imite Novak Djokovic, c’est un manque de respect. Je n’ai pas du tout aimé cette attitude‐là »

Par
Baptiste Mulatier
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Rolex Paris Masters 2025 -31/10/2025 - Daniil Medvedev - Russie

Avant d’envoyer une balle sur un spec­ta­teur et de se faire disqua­li­fier en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin contre Novak Djokovic, Daniil Medvedev, malmené sur les points impor­tants, avait décidé de se lancer dans des imita­tions du Serbe, qui laisse souvent appa­raître sa souf­france après des points éprou­vants

Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a vive­ment critiqué cette attitude. 

« Zverev et Medvedev ont fait deux erreurs. Zverev a carré­ment dit que de toute façon Djokovic, il allait le cogner, et Medvedev, je l’aime bien parfois, mais là, de faire quelque chose comme ça.… Il l’a fait quatre fois. Et je peux dire qu’une fois, Djokovic l’a regardé, il l’a vu. C’est un manque de respect. Alors qu’on peut dire ce qu’on veut de Djokovic, mais il est un exemple de fair play à la fin de ses matchs. Il nous a fait des conne­ries au début de sa carrière mais depuis quinze ans, combien de témoi­gnages tu peux trouver de joueurs qui disent : ‘Quand je suis arrivé sur le circuit, c’est Djokovic qui venait me voir dans les vestiaires, c’est lui qui m’a donné les conseils, c’est lui qui m’a pris pour les entraî­ne­ments, c’est lui qui m’a aidé finan­ciè­re­ment’. Il y a des histoires complè­te­ment dingues avec Djokovic. Et là, je trouve qu’il y a un manque de respect, là. Ils veulent le cogner parce que c’est un vieux ? Ok, qu’ils essayent, mais s’ils n’y arrivent pas, respecte‐le. Là, ce qu’a fait Medvedev, ce n’était pas respec­table. Ce n’était vrai­ment pas bien. J’ai pas aimé du tout cette attitude‐là. »

Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 09:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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