Avant d’envoyer une balle sur un spec­ta­teur et de se faire disqua­li­fier en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin contre Novak Djokovic, Daniil Medvedev, malmené sur les points impor­tants, avait décidé de se lancer dans des imita­tions du Serbe, qui laisse souvent appa­raître sa souf­france après des points éprou­vants.

Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a vive­ment critiqué cette attitude.

🙄 « Medvedev qui imite Djokovic c’est un manque de respect. Il veut le battre parce que c’est un vieux ? Essaye, mais tu n’y arrives pas donc respecte le. »🗣️ @BenoitMaylin https://t.co/lFhPLsgrVZ — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 6, 2026

« Zverev et Medvedev ont fait deux erreurs. Zverev a carré­ment dit que de toute façon Djokovic, il allait le cogner, et Medvedev, je l’aime bien parfois, mais là, de faire quelque chose comme ça.… Il l’a fait quatre fois. Et je peux dire qu’une fois, Djokovic l’a regardé, il l’a vu. C’est un manque de respect. Alors qu’on peut dire ce qu’on veut de Djokovic, mais il est un exemple de fair play à la fin de ses matchs. Il nous a fait des conne­ries au début de sa carrière mais depuis quinze ans, combien de témoi­gnages tu peux trouver de joueurs qui disent : ‘Quand je suis arrivé sur le circuit, c’est Djokovic qui venait me voir dans les vestiaires, c’est lui qui m’a donné les conseils, c’est lui qui m’a pris pour les entraî­ne­ments, c’est lui qui m’a aidé finan­ciè­re­ment’. Il y a des histoires complè­te­ment dingues avec Djokovic. Et là, je trouve qu’il y a un manque de respect, là. Ils veulent le cogner parce que c’est un vieux ? Ok, qu’ils essayent, mais s’ils n’y arrivent pas, respecte‐le. Là, ce qu’a fait Medvedev, ce n’était pas respec­table. Ce n’était vrai­ment pas bien. J’ai pas aimé du tout cette attitude‐là. »