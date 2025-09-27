Vainqueur en trois sets du Français Terrence Atmane, ce samedi en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner a visi­ble­ment entamé sa mue dans le jeu en propo­sant un jeu plus varié avec notam­ment plusieurs amor­ties, pas toujours en réus­site dans ce secteur, er services volées (19 points sur 24 remportés au filet).

Une volonté de progresser et de duver­si­fier son jeu qui plaît à notre confrère, Benoît Maylin qui s’est exprimé à ce sujet dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV.

🧪 « Sinner est dans un labo­ra­toire. C’est un chimiste. Il fait ses petites formules de tennis pour avoir un jeu beau­coup plus varié et réussir à surprendre Alcaraz.

C’est beau ! »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/iUudZWp8VW — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) September 27, 2025

« Sinner est dans un labo­ra­toire. C’est un chimiste. Il fait ses petites formules de tennis pour avoir un jeu beau­coup plus varié et réussir à surprendre Alcaraz », a notam­ment déclaré Benoît.