Vainqueur en trois sets du Français Terrence Atmane, ce samedi en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner a visiblement entamé sa mue dans le jeu en proposant un jeu plus varié avec notamment plusieurs amorties, pas toujours en réussite dans ce secteur, er services volées (19 points sur 24 remportés au filet).
Une volonté de progresser et de duversifier son jeu qui plaît à notre confrère, Benoît Maylin qui s’est exprimé à ce sujet dans l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV.
🧪 « Sinner est dans un laboratoire. C’est un chimiste. Il fait ses petites formules de tennis pour avoir un jeu beaucoup plus varié et réussir à surprendre Alcaraz.— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) September 27, 2025
C’est beau ! »
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/iUudZWp8VW
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 15:42