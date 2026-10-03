« Je ne suis pas encore tout à fait sûr, et je ne suis pas encore qualifié pour Turin mais j’aimerais y jouer cette année si je me qualifie », a déclaré Novak Djokovic après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, où il va retrouver Alexander Zverev.

Dans l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a donné son avis sur cette sortie de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

Est‐ce que Djokovic nous promè­ne­rait pas un peu ?

En 2024 et 2025, alors que son clas­se­ment le quali­fiait, il avait zappé le Masters.

Et tout à coup cette année, il veut le jouer, et Shanghaï et Paris.

Pourquoi ?

Est‐ce pour se motiver ? Pour gagner des points ? Pour autre chose ? ⬇️ https://t.co/LGold2VSPh — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 3, 2026

« Je pense qu’il a très bien compris qu’il ne peut plus gagner un tournoi du Grand Chelem. Il y a cru l’année dernière, et peut‐être encore en janvier. Il est quand même en finale, mais il y est aussi parce qu’il ne joue pas pendant deux tours. Oui, d’accord, il bat Sinner mais tu vois bien dans quelles condi­tions il arrive en finale. Il va aussi avoir cette place de fina­liste à défendre à l’Open d’Australie 2027. Donc Djokovic peut quand même perdre des places au clas­se­ment et sortir du top 20. Là, ce n’est plus tout à fait la même histoire. On entre­tient le mystère parce qu’effectivement, le mec joue un tournoi tous les six mois et arrive toujours à nous faire des trucs dans les tour­nois du Grand Chelem. Mais on voit bien que, dans les matchs au meilleur des cinq sets, il ne joue pas pour faire un quart ou une demi‐finale : ce qu’il veut, c’est le titre. Et je pense qu’il y a cru forte­ment, mais qu’il n’y croit plus du tout. Attention, c’est du truc de comp­toir, c’est mon avis, mais je pense qu’il a tota­le­ment conscience qu’il ne peut plus gagner un tournoi du Grand Chelem. Donc, qu’est-ce qu’il peut faire contre ces mecs‐là ? Gagner des matchs au meilleur des trois sets. Et quelle est la grosse cerise sur le gâteau ? Le Masters… »