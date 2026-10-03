« Je ne suis pas encore tout à fait sûr, et je ne suis pas encore qualifié pour Turin mais j’aimerais y jouer cette année si je me qualifie », a déclaré Novak Djokovic après sa qualification pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, où il va retrouver Alexander Zverev.
Dans l’émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Benoît Maylin a donné son avis sur cette sortie de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.
Est‐ce que Djokovic nous promènerait pas un peu ?— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 3, 2026
En 2024 et 2025, alors que son classement le qualifiait, il avait zappé le Masters.
Et tout à coup cette année, il veut le jouer, et Shanghaï et Paris.
Pourquoi ?
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« Je pense qu’il a très bien compris qu’il ne peut plus gagner un tournoi du Grand Chelem. Il y a cru l’année dernière, et peut‐être encore en janvier. Il est quand même en finale, mais il y est aussi parce qu’il ne joue pas pendant deux tours. Oui, d’accord, il bat Sinner mais tu vois bien dans quelles conditions il arrive en finale. Il va aussi avoir cette place de finaliste à défendre à l’Open d’Australie 2027. Donc Djokovic peut quand même perdre des places au classement et sortir du top 20. Là, ce n’est plus tout à fait la même histoire. On entretient le mystère parce qu’effectivement, le mec joue un tournoi tous les six mois et arrive toujours à nous faire des trucs dans les tournois du Grand Chelem. Mais on voit bien que, dans les matchs au meilleur des cinq sets, il ne joue pas pour faire un quart ou une demi‐finale : ce qu’il veut, c’est le titre. Et je pense qu’il y a cru fortement, mais qu’il n’y croit plus du tout. Attention, c’est du truc de comptoir, c’est mon avis, mais je pense qu’il a totalement conscience qu’il ne peut plus gagner un tournoi du Grand Chelem. Donc, qu’est-ce qu’il peut faire contre ces mecs‐là ? Gagner des matchs au meilleur des trois sets. Et quelle est la grosse cerise sur le gâteau ? Le Masters… »
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 15:58