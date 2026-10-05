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Boris Becker, après la victoire de Djokovic contre Zverev : « Je suis Allemand et je veux qu’Alexander devienne numéro 1 mondial mais Novak est de la famille pour moi »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il devait remporter Pékin et Shanghai pour devenir numéro 1 mondial dans quinze jours, Alexander Zverev a fina­le­ment été battu en quarts de finale de l’ATP 500 chinois par Novak Djokovic.

Coach de Novak Djokovic entre 2014 et 2016, la légende alle­mande Boris Becker a réagi à ce résultat.

« Je suis Allemand et je veux qu’Alexander devienne numéro 1 mondial mais Novak est de la famille pour moi », a écrit le sextuple lauréat en Grand Chelem sur le réseau social X. 

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 10:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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