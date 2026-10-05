Alors qu’il devait remporter Pékin et Shanghai pour devenir numéro 1 mondial dans quinze jours, Alexander Zverev a fina­le­ment été battu en quarts de finale de l’ATP 500 chinois par Novak Djokovic.

Coach de Novak Djokovic entre 2014 et 2016, la légende alle­mande Boris Becker a réagi à ce résultat.

I am German 🇩🇪 and want @AlexZverev to become the new number 1 in tennis 🎾 asap but @DjokerNole is family for me … Nole beats Sascha 4:6 6:4 6:4 in the QF ! @atptour #peking — Boris Becker (@TheBorisBecker) October 4, 2026

« Je suis Allemand et je veux qu’Alexander devienne numéro 1 mondial mais Novak est de la famille pour moi », a écrit le sextuple lauréat en Grand Chelem sur le réseau social X.