Victime d’une grosse alerte au niveau de la cheville lors de sa victoire ce jeudi au premier tour de l’ATP 500 de Pékin face à Sebastian Baez, Carlos Alcaraz a expliqué lors de son passage en conférence de presse qu’il ne voulait pas décevoir les nombreux spectateurs présents.
Une mentalité exemplaire de la part du champion espagnol.
Carlos Alcaraz : « Intento tener una mentalidad de guerrero en cada partido y en todos los aspectos. Eso es lo que pensé hoy : intentarlo todo, dar lo mejor, hacer lo que se pueda en el partido para jugar buen tenis también para los aficionados. Habría sentido un poco de culpa si no… pic.twitter.com/Vt2G7hkW9R— Germán R. Abril (@gerebit0) September 25, 2025
« J’essaie d’avoir un état d’esprit de guerrier à chaque match et dans tous les domaines. C’est ce que j’ai pensé aujourd’hui : tout essayer, donner le meilleur de moi‐même, faire tout ce que je peux pendant le match pour bien jouer au tennis, aussi pour les fans. Je me serais senti un peu coupable si je n’avais pas pu continuer et offrir du tennis aux fans. J’ai donc simplement essayé d’avoir un état d’esprit positif. »
Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 17:07