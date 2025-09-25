AccueilATPATP - PékinCarlos Alcaraz est un seigneur : "Je me serais senti un peu...
Carlos Alcaraz est un seigneur : « Je me serais senti un peu coupable si je n’avais pas pu conti­nuer le match et offrir du tennis aux fans. J’ai donc simple­ment essayé d’avoir un état d’es­prit positif »

Par Thomas S

Victime d’une grosse alerte au niveau de la cheville lors de sa victoire ce jeudi au premier tour de l’ATP 500 de Pékin face à Sebastian Baez, Carlos Alcaraz a expliqué lors de son passage en confé­rence de presse qu’il ne voulait pas déce­voir les nombreux spec­ta­teurs présents. 

Une menta­lité exem­plaire de la part du cham­pion espagnol. 

« J’essaie d’avoir un état d’es­prit de guer­rier à chaque match et dans tous les domaines. C’est ce que j’ai pensé aujourd’hui : tout essayer, donner le meilleur de moi‐même, faire tout ce que je peux pendant le match pour bien jouer au tennis, aussi pour les fans. Je me serais senti un peu coupable si je n’avais pas pu conti­nuer et offrir du tennis aux fans. J’ai donc simple­ment essayé d’avoir un état d’es­prit positif. »

Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 17:07

