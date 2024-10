Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont trouvé un excellent moyen pour réduire leurs coûts de transport.

Quelques minutes après leur finale épique sur l’ATP 500 de Pékin, qui a vu l’Espagnol triom­pher après trois sets et plus de 3h20 de jeu, les deux hommes ont décidé de voyager ensemble en direc­tion de Shanghai et de son Masters 1000 qui a débuté ce mercredi.

Jan, Carlos and their Team ready for Shanghai



Forza 🦊🇪🇸 pic.twitter.com/97CWC9zFbk — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) October 2, 2024

Une nouvelle preuve que les deux joueurs et leur équipe s’en­tendent très bien, ce qui est assez rare entre deux rivaux.