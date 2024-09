Invité à réagir à la sélec­tion de Rafael Nadal pour les phases finales de la Coupe Davis avec l’Espagne (du 19 au 24 novembre à Malaga), Carlos Alcaraz a eu des mots forts et touchants pour son compa­triote et idole.

« C’est toujours génial d’avoir Rafa à mes côtés. Oui, il me manque. Je ne vais pas vous mentir, il m’a manqué lors de la Laver Cup. Évidemment, comme je l’ai dit, autant de temps que je peux passer avec lui, pour moi c’est un privi­lège. Je ne veux pas penser que ce sera une éven­tuelle dernière danse pour lui à Malaga. Je veux juste penser que je vais essayer de vivre ou de profiter de son temps avec lui, de profiter de le voir sur le court autant que possible. C’est évidem­ment un grand soutien de l’avoir dans l’équipe. Il peut apporter beau­coup d’ex­pé­rience à la Coupe Davis. Pour moi, ce sera ma première finale de Coupe Davis. Ce sera une expé­rience formi­dable. Avoir la chance de passer plus de temps en dehors du terrain, sur le terrain aussi, avec lui, ce sera formi­dable pour l’équipe d’Espagne et je pense pour le pays aussi. Je vais profiter de ce moment. J’espère que ce ne sera pas la dernière fois pour lui », a déclaré l’Espagnol en confé­rence de presse avant le début de l’ATP 500 de Pékin.