De passage en confé­rence de presse après sa défaite en finale de l’ATP 500 de Pékin face à un excellent Jannik Sinner, sa première face à l’Italien en sept confron­ta­tions, Daniil Medvedev a analysé avec beau­coup de luci­dité les raisons de son échec.

« Je pense que c’est une ques­tion de chance. Quand je dis ‘chance’, je ne parle pas de chance en soi, car il a eu de la chance sur ces points : je veux dire qu’il a été capable de main­tenir et de contrôler ses émotions beau­coup mieux sur ces tie‐breaks, de ne pas faire d’er­reurs. J’ai fait des erreurs très bêtes. Il a mieux servi dans les tie‐breaks, a exécuté tous les coups et a joué un bien meilleur tennis que moi. En même temps, je viens ici après le match et si je pense à ce que je dois faire de mieux, je dirais que je dois mieux servir pendant les tie‐breaks, mieux jouer, frapper de meilleurs coups. C’est un peu de la chance, mais l’ex­pé­rience compte aussi. C’est pour cela qu’il a gagné, donc tout ce que je peux dire, c’est que j’es­saierai de faire mieux dans ces circons­tances la prochaine fois, de faire des aces, des coups gagnants, de gagner par le même score qu’il a fait aujourd’hui. »