Solide vainqueur d’Alejandro Davidovich Fokina (6−3, 6–3, en 1h25), ce dimanche en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, Daniil Medvedev semble avoir retrouvé un peu de joie sur le court comparé à ses dernières sorties.
Son jeu est également en progression, comme il l’a confié lors de l’interview d’après match sur le court.
« Peut‐être le feeling du jeu, la conscience générale qui m’a manqué ces derniers temps. J’essaie de retrouver ça, et c’est aussi pour ça que je suis heureux aujourd’hui. Pour gagner beaucoup de jeux au retour, il faut être réactif au retour, courir plus vite sur le coup suivant. Tout doit être amélioré, mais ce n’est pas si mal. »
Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 14:44