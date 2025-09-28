AccueilATPATP - PékinDaniil Medvedev, enfin convaincant : "C'est peut-être ce qui m'a manqué ces derniers...
ATP - Pékin

Daniil Medvedev, enfin convain­cant : « C’est peut‐être ce qui m’a manqué ces derniers temps. J’essaie de retrouver ça »

Thomas S
Par Thomas S

-

14

Solide vain­queur d’Alejandro Davidovich Fokina (6−3, 6–3, en 1h25), ce dimanche en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, Daniil Medvedev semble avoir retrouvé un peu de joie sur le court comparé à ses dernières sorties. 

Son jeu est égale­ment en progres­sion, comme il l’a confié lors de l’in­ter­view d’après match sur le court. 

« Peut‐être le feeling du jeu, la conscience géné­rale qui m’a manqué ces derniers temps. J’essaie de retrouver ça, et c’est aussi pour ça que je suis heureux aujourd’hui. Pour gagner beau­coup de jeux au retour, il faut être réactif au retour, courir plus vite sur le coup suivant. Tout doit être amélioré, mais ce n’est pas si mal. »

Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 14:44

Article précédent
Musetti, sifflé par le public : « Je m’at­ten­dais à ce type de réac­tion. Et je pense l’avoir mérité »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.