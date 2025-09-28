Solide vain­queur d’Alejandro Davidovich Fokina (6−3, 6–3, en 1h25), ce dimanche en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, Daniil Medvedev semble avoir retrouvé un peu de joie sur le court comparé à ses dernières sorties.

Son jeu est égale­ment en progres­sion, comme il l’a confié lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

« Peut‐être le feeling du jeu, la conscience géné­rale qui m’a manqué ces derniers temps. J’essaie de retrouver ça, et c’est aussi pour ça que je suis heureux aujourd’hui. Pour gagner beau­coup de jeux au retour, il faut être réactif au retour, courir plus vite sur le coup suivant. Tout doit être amélioré, mais ce n’est pas si mal. »