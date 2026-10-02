Daniil Medvedev est en forme sur le circuit ATP.

En effet, le Russe a récem­ment triomphé au tournoi ATP 250 de Hangzhou face à son compa­triote Andrey Rublev.

Il a enchaîné au tournoi ATP 500 de Pékin avec une victoire en deux manches contre Pablo Carreno‐Busta.

En confé­rence de presse d’après-match, Daniil est revenu sur le débat qui refait surface ces dernières semaines concer­nant le nombre de sets à jouer en Grand Chelem.

Un débat auquel le Russe a décidé de trancher :

« Je pense que cela diminue indé­nia­ble­ment la valeur histo­rique des tour­nois du Grand Chelem. Mais depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours dit : “Écoutez, je préfère jouer au meilleur des trois sets.” Donc, si vous me demandez mon avis, j’opterais pour le meilleur des trois sets. Bien que le meilleur des cinq sets me convienne aussi, je m’adapte à la déci­sion. Si un jour on décide de passer au meilleur des trois sets jusqu’aux quarts de finale, voire pour tout le tournoi, cela me conviendra parfai­te­ment. Et s’ils conservent le meilleur des cinq sets, cela me conviendra égale­ment. C’était aussi amusant quand les Masters 1000 se jouaient au meilleur des cinq sets, mais je ne pense pas qu’il faille réta­blir ce format. Je ne suis qu’un joueur. Je suis là pour jouer. Je ferai toujours de mon mieux, quel que soit le nombre de sets nécessaires. »

Des propos qui feront sûre­ment réagir, tant ce sujet est actuel­le­ment débattu par les joueurs du circuit.