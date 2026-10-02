Daniil Medvedev est en forme sur le circuit ATP.
En effet, le Russe a récemment triomphé au tournoi ATP 250 de Hangzhou face à son compatriote Andrey Rublev.
Il a enchaîné au tournoi ATP 500 de Pékin avec une victoire en deux manches contre Pablo Carreno‐Busta.
En conférence de presse d’après-match, Daniil est revenu sur le débat qui refait surface ces dernières semaines concernant le nombre de sets à jouer en Grand Chelem.
Un débat auquel le Russe a décidé de trancher :
« Je pense que cela diminue indéniablement la valeur historique des tournois du Grand Chelem. Mais depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours dit : “Écoutez, je préfère jouer au meilleur des trois sets.” Donc, si vous me demandez mon avis, j’opterais pour le meilleur des trois sets. Bien que le meilleur des cinq sets me convienne aussi, je m’adapte à la décision. Si un jour on décide de passer au meilleur des trois sets jusqu’aux quarts de finale, voire pour tout le tournoi, cela me conviendra parfaitement. Et s’ils conservent le meilleur des cinq sets, cela me conviendra également. C’était aussi amusant quand les Masters 1000 se jouaient au meilleur des cinq sets, mais je ne pense pas qu’il faille rétablir ce format. Je ne suis qu’un joueur. Je suis là pour jouer. Je ferai toujours de mon mieux, quel que soit le nombre de sets nécessaires. »
Des propos qui feront sûrement réagir, tant ce sujet est actuellement débattu par les joueurs du circuit.
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 17:45