7 parti­ci­pa­tions. 7 titres. C’est le bilan excep­tionnel de Novak Djokovic à Pékin, où il n’avait plus joué depuis 2015.

Après un début de tournoi labo­rieux, puis des victoires très convain­cantes contre Alexander Zverev et Daniil Medvedev (disqua­lifié en toute fin de match), le Serbe menait un set à zéro contre Alex de Minaur en finale lorsque ce dernier a été contraint d’aban­donner à cause d’une bles­sure à la cuisse gauche (7–6[3], 0–1).

La première manche était très accro­chée, l’in­ten­sité élevée, et l’Australien n’avait pas montré de signe de faiblesse. Le 9e mondial s’an­nonce désor­mais très incer­tain pour le Masters 1000 de Shanghai (7 au 18 octobre).

Novak Djokovic remporte ainsi à 39 ans un 102e titre en carrière, son premier de la saison, et remet clai­re­ment les pendules à l’heure après une tournée améri­caine cauchemardesque.

A heart­brea­king end 💔Novak Djokovic claims his 7th Beijing title after Alex de Minaur retires whilst down 6–7 1–0, due to injury 😔#ChinaOpen https://t.co/QbJPK16a4m — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2026

Le « GOAT » n’a pas dit son dernier mot !