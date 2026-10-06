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De Minaur aban­donne, Djokovic invincible !

Par
Baptiste Mulatier
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7 parti­ci­pa­tions. 7 titres. C’est le bilan excep­tionnel de Novak Djokovic à Pékin, où il n’avait plus joué depuis 2015. 

Après un début de tournoi labo­rieux, puis des victoires très convain­cantes contre Alexander Zverev et Daniil Medvedev (disqua­lifié en toute fin de match), le Serbe menait un set à zéro contre Alex de Minaur en finale lorsque ce dernier a été contraint d’aban­donner à cause d’une bles­sure à la cuisse gauche (7–6[3], 0–1).

La première manche était très accro­chée, l’in­ten­sité élevée, et l’Australien n’avait pas montré de signe de faiblesse. Le 9e mondial s’an­nonce désor­mais très incer­tain pour le Masters 1000 de Shanghai (7 au 18 octobre).

Novak Djokovic remporte ainsi à 39 ans un 102e titre en carrière, son premier de la saison, et remet clai­re­ment les pendules à l’heure après une tournée améri­caine cauchemardesque.

Le « GOAT » n’a pas dit son dernier mot ! 

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 14:46

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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