7 participations. 7 titres. C’est le bilan exceptionnel de Novak Djokovic à Pékin, où il n’avait plus joué depuis 2015.
Après un début de tournoi laborieux, puis des victoires très convaincantes contre Alexander Zverev et Daniil Medvedev (disqualifié en toute fin de match), le Serbe menait un set à zéro contre Alex de Minaur en finale lorsque ce dernier a été contraint d’abandonner à cause d’une blessure à la cuisse gauche (7–6[3], 0–1).
La première manche était très accrochée, l’intensité élevée, et l’Australien n’avait pas montré de signe de faiblesse. Le 9e mondial s’annonce désormais très incertain pour le Masters 1000 de Shanghai (7 au 18 octobre).
Novak Djokovic remporte ainsi à 39 ans un 102e titre en carrière, son premier de la saison, et remet clairement les pendules à l’heure après une tournée américaine cauchemardesque.
A heartbreaking end 💔Novak Djokovic claims his 7th Beijing title after Alex de Minaur retires whilst down 6–7 1–0, due to injury 😔#ChinaOpen https://t.co/QbJPK16a4m— Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2026
Le « GOAT » n’a pas dit son dernier mot !
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 14:46