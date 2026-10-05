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De Minaur, après l’abandon de son adver­saire en demi‐finales : « C’est l’un des joueurs les plus sympas du circuit, je lui souhaite vrai­ment tout le meilleur »

Par
Baptiste Mulatier
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Alex de Minaur s’est qualifié pour la finale de l’ATP 500 de Pékin après l’abandon d’Hubert Hurkacz, contraint de jeter l’éponge alors qu’il était mené 6–4, 3–2.

Lors de son inter­view sur le court après sa quali­fi­ca­tion, le 9e joueur mondial a tenu à avoir un mot pour son adver­saire et n’a pas tari d’éloges à son sujet :

« C’est l’un des joueurs les plus sympas du circuit. Je lui souhaite vrai­ment tout le meilleur. »

Pour tenter de remporter un 12e titre en carrière, Alex de Minaur affron­tera en finale Novak Djokovic ou Daniil Medvedev.

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 13:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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