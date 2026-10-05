Alex de Minaur s’est qualifié pour la finale de l’ATP 500 de Pékin après l’abandon d’Hubert Hurkacz, contraint de jeter l’éponge alors qu’il était mené 6–4, 3–2.
Lors de son interview sur le court après sa qualification, le 9e joueur mondial a tenu à avoir un mot pour son adversaire et n’a pas tari d’éloges à son sujet :
« C’est l’un des joueurs les plus sympas du circuit. Je lui souhaite vraiment tout le meilleur. »
Alex de Minaur had kind words for Hubi Hurkacz after he was forced to retire from their match in Beijing“He’s one of the nicest guys on tour. I really wish him nothing but the best.” ❤️ https://t.co/NlQHN3YeLL— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 5, 2026
Pour tenter de remporter un 12e titre en carrière, Alex de Minaur affrontera en finale Novak Djokovic ou Daniil Medvedev.
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 13:16