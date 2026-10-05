Alex de Minaur s’est qualifié pour la finale de l’ATP 500 de Pékin après l’abandon d’Hubert Hurkacz, contraint de jeter l’éponge alors qu’il était mené 6–4, 3–2.

Lors de son inter­view sur le court après sa quali­fi­ca­tion, le 9e joueur mondial a tenu à avoir un mot pour son adver­saire et n’a pas tari d’éloges à son sujet :

« C’est l’un des joueurs les plus sympas du circuit. Je lui souhaite vrai­ment tout le meilleur. »

Alex de Minaur had kind words for Hubi Hurkacz after he was forced to retire from their match in Beijing“He’s one of the nicest guys on tour. I really wish him nothing but the best.” ❤️ https://t.co/NlQHN3YeLL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 5, 2026

Pour tenter de remporter un 12e titre en carrière, Alex de Minaur affron­tera en finale Novak Djokovic ou Daniil Medvedev.