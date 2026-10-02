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Des images inquié­tantes de Novak Djokovic lors de son match à Pékin

Par
Henri Touchard
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Actuellement mené 6–4 après le premier set par le Chinois Yunchaokete Bu, 104e joueur mondial, l’état de santé de Novak Djokovic inquiète.

En effet, l’état physique du Serbe inquiète ces derniers mois de compé­ti­tion, durant lesquels on l’a retrouvé très affaibli sous la chaleur de Cincinnati et de New York.

Cette fois‐ci, à Pékin, l’ancien numéro un mondial a demandé un temps mort médical dans la seconde manche contre Bu, alors qu’il menait 3 jeux à 2.

Reste à savoir si son état est grave ou non, et s’il sera en mesure de pour­suivre ce match.

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 16:10

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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