Actuellement mené 6–4 après le premier set par le Chinois Yunchaokete Bu, 104e joueur mondial, l’état de santé de Novak Djokovic inquiète.

En effet, l’état physique du Serbe inquiète ces derniers mois de compé­ti­tion, durant lesquels on l’a retrouvé très affaibli sous la chaleur de Cincinnati et de New York.

🔴 Nouveau temps‐mort médical pour Novak Djokovic 🇷🇸 dans ce tournoi de Pékin, mené d’un set par Yunchaokete Bu. 🤕 pic.twitter.com/o8QW9aCDtN — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 2, 2026

Cette fois‐ci, à Pékin, l’ancien numéro un mondial a demandé un temps mort médical dans la seconde manche contre Bu, alors qu’il menait 3 jeux à 2.

Reste à savoir si son état est grave ou non, et s’il sera en mesure de pour­suivre ce match.