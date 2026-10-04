La séquence est lunaire.

Dès le deuxième jeu du quart de finale de l’ATP 500 de Pékin entre Novak Djokovic et Alexander Zverev, l’arbitre a été contraint de prendre une déci­sion qui n’a pas du tout plu au Serbe.

Zverev sert, Djokovic relance, puis l’Allemand manque son coup suivant. Il conteste alors le point, expli­quant qu’au moment de son service, un panneau publi­ci­taire avait changé d’image, ce qui l’aurait déconcentré.

L’arbitre revoit la séquence à la vidéo et donne raison à Zverev. Une expli­ca­tion s’engage alors au filet entre les trois hommes.

Djokovic : « Il a servi, j’ai joué un coup, il en a joué un autre et c’est seule­ment là qu’il conteste. C’est accep­table ? Si l’écran l’a dérangé, il aurait dû arrêter juste après le service, pas conti­nuer. Tu as raté ton coup droit et c’est seule­ment là que tu t’es plaint ».

Zverev : « Je ne savais pas si je pouvais demander une révi­sion pour ça, c’est pour ça que je suis venu et que j’ai demandé à l’ar­bitre ».

Djokovic : « Ça doit être l’un des chan­ge­ments de règles les plus stupides que j’aie entendus de ma vie. Ça n’a aucun sens. Si un joueur subit une gêne, il arrête immé­dia­te­ment. Sinon, on pour­rait faire un rallye de 30 coups, perdre le point et dire : ‘Bon, main­te­nant je vais contester’ »

🚨 GRAN POLÉMICA EN EL PARTIDO ENTRE DJOKOVIC Y ZVEREV.



Zverev sacó, Djokovic devolvió, el peloteo continuó y Sascha terminó fallando una derecha.



Recién tras errar el tiro, el alemán frenó el juego y alegó que la pantalla LED lateral había cambiado de imagen durante el saque,… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 4, 2026

L’incompréhension de Novak Djokovic est donc totale face à cette règle qui permet à un joueur de signaler une gêne après la fin du point.