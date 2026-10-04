La séquence est lunaire.
Dès le deuxième jeu du quart de finale de l’ATP 500 de Pékin entre Novak Djokovic et Alexander Zverev, l’arbitre a été contraint de prendre une décision qui n’a pas du tout plu au Serbe.
Zverev sert, Djokovic relance, puis l’Allemand manque son coup suivant. Il conteste alors le point, expliquant qu’au moment de son service, un panneau publicitaire avait changé d’image, ce qui l’aurait déconcentré.
L’arbitre revoit la séquence à la vidéo et donne raison à Zverev. Une explication s’engage alors au filet entre les trois hommes.
Djokovic : « Il a servi, j’ai joué un coup, il en a joué un autre et c’est seulement là qu’il conteste. C’est acceptable ? Si l’écran l’a dérangé, il aurait dû arrêter juste après le service, pas continuer. Tu as raté ton coup droit et c’est seulement là que tu t’es plaint ».
Zverev : « Je ne savais pas si je pouvais demander une révision pour ça, c’est pour ça que je suis venu et que j’ai demandé à l’arbitre ».
Djokovic : « Ça doit être l’un des changements de règles les plus stupides que j’aie entendus de ma vie. Ça n’a aucun sens. Si un joueur subit une gêne, il arrête immédiatement. Sinon, on pourrait faire un rallye de 30 coups, perdre le point et dire : ‘Bon, maintenant je vais contester’ »
🚨 GRAN POLÉMICA EN EL PARTIDO ENTRE DJOKOVIC Y ZVEREV.— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 4, 2026
Zverev sacó, Djokovic devolvió, el peloteo continuó y Sascha terminó fallando una derecha.
Recién tras errar el tiro, el alemán frenó el juego y alegó que la pantalla LED lateral había cambiado de imagen durante el saque,…
L’incompréhension de Novak Djokovic est donc totale face à cette règle qui permet à un joueur de signaler une gêne après la fin du point.
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 13:51