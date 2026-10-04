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Djokovic, après sa victoire contre Zverev : « C’est une année diffi­cile mais je continue à faire en sorte que les jeunes travaillent dur pour gagner leur argent »

Par
Baptiste Mulatier
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Novak Djokovic a frappé un grand coup en s’offrant Alexander Zverev, récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open, en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin (6−4, 4–6, 6–4).

Alors qu’il souf­frait de problèmes physiques ces dernières semaines, et qu’il rentrait d’une tournée améri­caine cauche­mar­desque, le Serbe de 39 ans montre qu’il a toujours le niveau pour riva­liser avec les meilleurs joueurs du circuit lorsque son corps lui laisse un peu de répit.

Lors de l’interview après sa victoire, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a d’ailleurs expliqué son état d’esprit actuel.

« J’ai très mal commencé. Deux doubles fautes d’entrée. Il faisait assez froid et, honnê­te­ment, je ne me sentais pas échauffé, mais c’est de ma faute. Je lui ai concédé un break dès le début et il m’a ensuite été diffi­cile de revenir dans le premier set. J’ai eu quelques balles de break alors qu’il servait pour le set à 5–4, mais je ne les ai pas concré­ti­sées. Cependant, dès le milieu du premier set, j’ai senti que je commen­çais à trouver un bon rythme, au moins sur mon service et en situa­tion de ‘service plus un’. Pour être honnête, ce sont ce genre de moments pour lesquels je continue de jouer, pour lesquels je me bats. La moti­va­tion est évidem­ment grande quand on se sent bien et qu’on riva­lise à armes égales avec les meilleurs joueurs du monde, devant 15 000 personnes bien sûr. Ce sont ce genre de moments qui, je pense, défi­nissent les rêves de tout joueur de tennis. Ça a été diffi­cile cette année, pour être honnête, pour diffé­rentes raisons, mais je suis toujours là, je continue à me battre, je continue à faire en sorte que les jeunes travaillent dur pour gagner leur argent. Je suis simple­ment heureux d’avoir réussi à aller jusqu’au bout. »

Novak Djokovic doit main­te­nant récu­pérer physi­que­ment avant de retrouver une autre vieille connais­sance en demi‐finales : Daniil Medvedev.

Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 17:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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