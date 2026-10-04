Novak Djokovic a frappé un grand coup en s’offrant Alexander Zverev, récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open, en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin (6−4, 4–6, 6–4).

Alors qu’il souf­frait de problèmes physiques ces dernières semaines, et qu’il rentrait d’une tournée améri­caine cauche­mar­desque, le Serbe de 39 ans montre qu’il a toujours le niveau pour riva­liser avec les meilleurs joueurs du circuit lorsque son corps lui laisse un peu de répit.

Lors de l’interview après sa victoire, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a d’ailleurs expliqué son état d’esprit actuel.

« These are the kind of moments I still play for” 🫶@DjokerNole reacts to his QF win over Zverev 🤩#ChinaOpen https://t.co/u59QlUlHTD — Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2026

« J’ai très mal commencé. Deux doubles fautes d’entrée. Il faisait assez froid et, honnê­te­ment, je ne me sentais pas échauffé, mais c’est de ma faute. Je lui ai concédé un break dès le début et il m’a ensuite été diffi­cile de revenir dans le premier set. J’ai eu quelques balles de break alors qu’il servait pour le set à 5–4, mais je ne les ai pas concré­ti­sées. Cependant, dès le milieu du premier set, j’ai senti que je commen­çais à trouver un bon rythme, au moins sur mon service et en situa­tion de ‘service plus un’. Pour être honnête, ce sont ce genre de moments pour lesquels je continue de jouer, pour lesquels je me bats. La moti­va­tion est évidem­ment grande quand on se sent bien et qu’on riva­lise à armes égales avec les meilleurs joueurs du monde, devant 15 000 personnes bien sûr. Ce sont ce genre de moments qui, je pense, défi­nissent les rêves de tout joueur de tennis. Ça a été diffi­cile cette année, pour être honnête, pour diffé­rentes raisons, mais je suis toujours là, je continue à me battre, je continue à faire en sorte que les jeunes travaillent dur pour gagner leur argent. Je suis simple­ment heureux d’avoir réussi à aller jusqu’au bout. »

Novak Djokovic doit main­te­nant récu­pérer physi­que­ment avant de retrouver une autre vieille connais­sance en demi‐finales : Daniil Medvedev.