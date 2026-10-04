Novak Djokovic a frappé un grand coup en s’offrant Alexander Zverev, récent vainqueur de Roland‐Garros et de l’US Open, en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin (6−4, 4–6, 6–4).
Alors qu’il souffrait de problèmes physiques ces dernières semaines, et qu’il rentrait d’une tournée américaine cauchemardesque, le Serbe de 39 ans montre qu’il a toujours le niveau pour rivaliser avec les meilleurs joueurs du circuit lorsque son corps lui laisse un peu de répit.
Lors de l’interview après sa victoire, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a d’ailleurs expliqué son état d’esprit actuel.
« These are the kind of moments I still play for” 🫶@DjokerNole reacts to his QF win over Zverev 🤩#ChinaOpen https://t.co/u59QlUlHTD— Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2026
« J’ai très mal commencé. Deux doubles fautes d’entrée. Il faisait assez froid et, honnêtement, je ne me sentais pas échauffé, mais c’est de ma faute. Je lui ai concédé un break dès le début et il m’a ensuite été difficile de revenir dans le premier set. J’ai eu quelques balles de break alors qu’il servait pour le set à 5–4, mais je ne les ai pas concrétisées. Cependant, dès le milieu du premier set, j’ai senti que je commençais à trouver un bon rythme, au moins sur mon service et en situation de ‘service plus un’. Pour être honnête, ce sont ce genre de moments pour lesquels je continue de jouer, pour lesquels je me bats. La motivation est évidemment grande quand on se sent bien et qu’on rivalise à armes égales avec les meilleurs joueurs du monde, devant 15 000 personnes bien sûr. Ce sont ce genre de moments qui, je pense, définissent les rêves de tout joueur de tennis. Ça a été difficile cette année, pour être honnête, pour différentes raisons, mais je suis toujours là, je continue à me battre, je continue à faire en sorte que les jeunes travaillent dur pour gagner leur argent. Je suis simplement heureux d’avoir réussi à aller jusqu’au bout. »
Novak Djokovic doit maintenant récupérer physiquement avant de retrouver une autre vieille connaissance en demi‐finales : Daniil Medvedev.
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 17:02