Alors qu’il affron­tait le Chinois Yunchaokete Bu (104e mondial) en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, Novak Djokovic a pu compter sur le soutien du public local, nouvelle preuve de son immense popu­la­rité en Chine.

En confé­rence de presse, Bu a été inter­rogé sur cette ambiance parti­cu­lière et sur son éven­tuel impact sur sa performance.

Q. « L’ambiance était assez parti­cu­lière. C’est rare que le public soutienne votre adver­saire en Chine. Cela a‑t‐il eu une inci­dence sur votre perfor­mance aujourd’hui, ou étiez‐vous plutôt soulagé, car c’est le plus grand de tous les temps et qu’il mérite ces accla­ma­tions ? »

Yunchaokete Bu : « Bien sûr, il s’est telle­ment investi dans ce sport, il a tant apporté à ce sport, il a élevé le tennis à un niveau supé­rieur. Avec le nombre de titres du Grand Chelem qu’il a remportés, il est le numéro un de l’histoire. Bien sûr qu’il mérite le respect. Ce qui s’est passé ce soir est très courant. Cela ne concerne pas unique­ment le joueur chinois. Lorsqu’il joue aux États‐Unis ou en Europe, c’est proba­ble­ment la même chose. Il mérite tout le crédit qui lui revient. J’étais menta­le­ment préparé à cette ambiance aujourd’hui. Cela ne m’a pas du tout affecté. J’étais vrai­ment concentré sur le match. Je pensais qu’il méri­tait cela. Je n’ai rien à redire de mon côté. »