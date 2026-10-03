Alors qu’il affrontait le Chinois Yunchaokete Bu (104e mondial) en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, Novak Djokovic a pu compter sur le soutien du public local, nouvelle preuve de son immense popularité en Chine.
En conférence de presse, Bu a été interrogé sur cette ambiance particulière et sur son éventuel impact sur sa performance.
Q. « L’ambiance était assez particulière. C’est rare que le public soutienne votre adversaire en Chine. Cela a‑t‐il eu une incidence sur votre performance aujourd’hui, ou étiez‐vous plutôt soulagé, car c’est le plus grand de tous les temps et qu’il mérite ces acclamations ? »
Yunchaokete Bu : « Bien sûr, il s’est tellement investi dans ce sport, il a tant apporté à ce sport, il a élevé le tennis à un niveau supérieur. Avec le nombre de titres du Grand Chelem qu’il a remportés, il est le numéro un de l’histoire. Bien sûr qu’il mérite le respect. Ce qui s’est passé ce soir est très courant. Cela ne concerne pas uniquement le joueur chinois. Lorsqu’il joue aux États‐Unis ou en Europe, c’est probablement la même chose. Il mérite tout le crédit qui lui revient. J’étais mentalement préparé à cette ambiance aujourd’hui. Cela ne m’a pas du tout affecté. J’étais vraiment concentré sur le match. Je pensais qu’il méritait cela. Je n’ai rien à redire de mon côté. »
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 13:35