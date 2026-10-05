Même s’il était très bien parti pour remporter cette demi‐finale de l’ATP 500 de Pékin face à Daniil Medvedev, Novak Djokovic s’est un peu fait voler sa victoire suite à la disqua­li­fi­ca­tion du joueur serbe, coupable d’avoir envoyé, par frus­tra­tion et de manière invo­lon­taire, une balle dans la tête d’un spectateur.

Aveuglé et contraint de quitter le stade, ce dernier a fait peur à tout le monde, à commencer par le Serbe qui s’est exprimé à son sujet en inter­view d’après match, avant d’avoir quelques mots pour le Russe.

« Je suis un peu sous le choc. Je plains cette personne. J’espère qu’il n’est pas blessé. Je plains égale­ment Daniil, car je sais exac­te­ment ce que ça fait d’être disqua­lifié lors d’un match pour ce genre de raison. J’ai moi‐même été disqua­lifié à l’US Open 2020. Il ne me manquait que trois points pour remporter la victoire. Quelle bataille incroyable aujourd’hui ! »