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Djokovic, en finale après la disqua­li­fi­ca­tion de Medvedev : « Je suis un peu sous le choc. Je sais exac­te­ment ce que ça fait »

Par
Thomas S
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Même s’il était très bien parti pour remporter cette demi‐finale de l’ATP 500 de Pékin face à Daniil Medvedev, Novak Djokovic s’est un peu fait voler sa victoire suite à la disqua­li­fi­ca­tion du joueur serbe, coupable d’avoir envoyé, par frus­tra­tion et de manière invo­lon­taire, une balle dans la tête d’un spectateur. 

Aveuglé et contraint de quitter le stade, ce dernier a fait peur à tout le monde, à commencer par le Serbe qui s’est exprimé à son sujet en inter­view d’après match, avant d’avoir quelques mots pour le Russe. 

« Je suis un peu sous le choc. Je plains cette personne. J’espère qu’il n’est pas blessé. Je plains égale­ment Daniil, car je sais exac­te­ment ce que ça fait d’être disqua­lifié lors d’un match pour ce genre de raison. J’ai moi‐même été disqua­lifié à l’US Open 2020. Il ne me manquait que trois points pour remporter la victoire. Quelle bataille incroyable aujourd’hui ! »

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 16:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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