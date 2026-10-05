Même s’il était très bien parti pour remporter cette demi‐finale de l’ATP 500 de Pékin face à Daniil Medvedev, Novak Djokovic s’est un peu fait voler sa victoire suite à la disqualification du joueur serbe, coupable d’avoir envoyé, par frustration et de manière involontaire, une balle dans la tête d’un spectateur.
Aveuglé et contraint de quitter le stade, ce dernier a fait peur à tout le monde, à commencer par le Serbe qui s’est exprimé à son sujet en interview d’après match, avant d’avoir quelques mots pour le Russe.
« Je suis un peu sous le choc. Je plains cette personne. J’espère qu’il n’est pas blessé. Je plains également Daniil, car je sais exactement ce que ça fait d’être disqualifié lors d’un match pour ce genre de raison. J’ai moi‐même été disqualifié à l’US Open 2020. Il ne me manquait que trois points pour remporter la victoire. Quelle bataille incroyable aujourd’hui ! »
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 16:40