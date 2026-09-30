Alors qu’il restait sur trois défaites d’af­filée dont deux élimi­na­tions d’en­trée, à Cincinnati et l’US Open, Novak Djokovic a remis les pendules à l’heure ce mercredi, au premier tour de l’ATP 500 de Pékin, tournoi qu’il a remporté six fois en six participations.

Opposé au Portugais Nuno Borges, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a parfai­te­ment débuté son match, rempor­tant le premier set, 6–3 en 40 minutes, avant de connaître une alerte physique au début de la deuxième manche.

🔴 Novak Djokovic semble gêné physi­que­ment et reçoit un trai­te­ment médical lors de son deuxième set contre Nuno Borges à Pékin. 🤕 pic.twitter.com/QBBgpVpBpR — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 30, 2026

Manipulé au niveau du dos pendant plusieurs minutes lors d’un temps mort médical, le Serbe a quand même réussi à l’emporter après un jeu décisif d’une grande maîtrise : 6–3, 7–6(2), en 1h50 de jeu. À noter qu’il a obtenu sa 30e victoire en 30 matchs dans la capi­tale chinoise.

En atten­dant d’en savoir plus sur son était de santé, Novak Djokovic sera opposé au local, Yunchaokete Bu (104e mondial), pour une place en quarts de finale.