Alors qu’il restait sur trois défaites d’affilée dont deux éliminations d’entrée, à Cincinnati et l’US Open, Novak Djokovic a remis les pendules à l’heure ce mercredi, au premier tour de l’ATP 500 de Pékin, tournoi qu’il a remporté six fois en six participations.
Opposé au Portugais Nuno Borges, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a parfaitement débuté son match, remportant le premier set, 6–3 en 40 minutes, avant de connaître une alerte physique au début de la deuxième manche.
🔴 Novak Djokovic semble gêné physiquement et reçoit un traitement médical lors de son deuxième set contre Nuno Borges à Pékin. 🤕 pic.twitter.com/QBBgpVpBpR— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 30, 2026
Manipulé au niveau du dos pendant plusieurs minutes lors d’un temps mort médical, le Serbe a quand même réussi à l’emporter après un jeu décisif d’une grande maîtrise : 6–3, 7–6(2), en 1h50 de jeu. À noter qu’il a obtenu sa 30e victoire en 30 matchs dans la capitale chinoise.
Thirty love 😉@DjokerNole #ChinaOpen pic.twitter.com/kxuyxd4J4u— Tennis TV (@TennisTV) September 30, 2026
En attendant d’en savoir plus sur son était de santé, Novak Djokovic sera opposé au local, Yunchaokete Bu (104e mondial), pour une place en quarts de finale.
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 15:14