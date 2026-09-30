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Djokovic inquiète malgré sa victoire au premier tour

Par
Thomas S
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Alors qu’il restait sur trois défaites d’af­filée dont deux élimi­na­tions d’en­trée, à Cincinnati et l’US Open, Novak Djokovic a remis les pendules à l’heure ce mercredi, au premier tour de l’ATP 500 de Pékin, tournoi qu’il a remporté six fois en six participations.

Opposé au Portugais Nuno Borges, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a parfai­te­ment débuté son match, rempor­tant le premier set, 6–3 en 40 minutes, avant de connaître une alerte physique au début de la deuxième manche. 

Manipulé au niveau du dos pendant plusieurs minutes lors d’un temps mort médical, le Serbe a quand même réussi à l’emporter après un jeu décisif d’une grande maîtrise : 6–3, 7–6(2), en 1h50 de jeu. À noter qu’il a obtenu sa 30e victoire en 30 matchs dans la capi­tale chinoise.

En atten­dant d’en savoir plus sur son était de santé, Novak Djokovic sera opposé au local, Yunchaokete Bu (104e mondial), pour une place en quarts de finale. 

Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 15:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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